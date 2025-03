Junior Interstate teams announced for April matches

14 Mar 2025 | Amateur golf |

The State teams have been announced for the upcoming Junior Interstate Teams Matches to be held at Brookwater Golf and Country Club in Queensland on April 14-17.

New South Wales have been a dominant force in the event in recent years, last year racking up their third win in a row at Royal Fremantle Golf Club.

Tasmania will this year field teams in both the boys’ and girls’ divisions.

With the Australian Junior Amateur Championship staged a week earlier at Indooroopilly Golf Club in Brisbane, April will be a huge month for the best young golfers in the country.

Teams:

Victoria: Amelia Harris, Sophie Mann, Seabil Leong, Jessica Zhu, Jaehee Yun, Hamish Farquharson, Elbert Kim, Rupert Toomey, Charles Roylance, Kirk Kryskow.

Queensland: Ionna Muir, Godiva Kim, Millie Komulainen, Allira Shingles, Ruby Kavanagh, Chase Oberle, Alfie Ward, Harrison Gomez, Miles Romagnoli, Jedd Brady

South Australia: Raegan Denton, Stephanie Keylock, Elyse Kozlovic, Mia Luey, Grace Ferrier, Jack Leonard, Malachy Marshall, Josh Grundel, Alan Xin, Hudson Haynes

Tasmania: Mackenzie Thomas, Lorissa Dobson, Billie Richmond, Jessie Richmond, Kirri Piper, James Robinson, Koby Wegman, Xavier Nicholls, Oliver Barrett, Charlie Quill

Western Australia: Halia Edwards, Kortni Houston, Isabella Leniartek, Katie Seol, Aileen Sirait, Josiah Edwards, Spencer Harrison, Nate Johnson, Ollie Marsh, Liam Sullivan

New South Wales: Rachel Lee, Lara Thomsen, Kiarra Connolly Jackson, Camilla Kim, Sahara Hillman-Varma, Ti Fox, Zac Oyston, Bo Chung, Cooper Giddings, Darcy Mackay.

Australian Capital Territory: Soda Ellis, Sia Taylor, Emilia Pantano, Sophia Chau, Paige Kong, Harry Whitelock, Finn Whitelock, Amir Rezaie, Blake Jones, Henry Kanis.